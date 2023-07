Lazio | Castellanos e l' agente nascosto a Roma | trattava con Lotito da 8 giorni

Valentin, centravanti argentino di Mendoza, si è legato allasino al 2028 : contratto di cinque anni, stipendio da 1,8 milioni netti. La riunione di Villa San Sebastiano con Lotito si è ...Se la Roma sogna Morata e tiene in caldo Scamacca (West Ham) come piano B, laé pronta a rispondere con l'arrivo del Tatyper 15 milioni dal New York City. Il centravanti argentino ...Parla della. "Ho le idee chiare, a Sarri ho chiesto di indicarmi non dei nomi, ma delle ...è arrivato, l'ho pagato un botto. Ora Maurizio mi chiede un vertice basso, un difensore, non ...

Lazio | Castellanos, le 5 rabone che vi faranno innamorare del Taty - VIDEO La Lazio Siamo Noi

Valentin Castellanos, centravanti argentino di Mendoza, si è legato alla Lazio sino al 2028: contratto di cinque anni, stipendio da 1,8 milioni netti. La riunione di Villa San Sebastiano con Lotito si ..."Mi davano della macchietta, oggi tutti mi riconoscono le capacità. L'allenatore deve indicarmi le posizioni da coprire, io scelgo i giocatori" ...