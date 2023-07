Lavori in A4 | l’entrata di Grumello chiusa per due notti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 luglio 2023) Chiusure in vista sul tratto bergamasco dell’autostrada A4 Milano-Brescia. Autostrade Per l’Italia ha annunciato che nelle duedi mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, dalle 21 alle 5, saràla stazione di, in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano. Il motivo della chiusura è da ascrivere adi pavimentazione. Le entrate alternative consigliate sono quelle adiacenti di Ponte Oglio o di Seriate. Per lo stesso motivo dalle 22 di venerdì 21 alle 6 di sabato 22 luglio saràin entrata e in entrambe le direzioni anche la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni (anche in in uscita per chi proviene da Brescia). In alternativa è consigliato di utilizzare la stazione di Palazzolo.