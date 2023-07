Un giovane di 29 anni è annegato nelle acque del lago Maggiore, intorno alle 4 di questa mattina a(Varese). Da quanto si è saputo si era tuffato in acqua per un bagno notturno ed è stato visto inabissarsi da alcune persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del ...commenta Un 29enne è morto mentre faceva un bagno notturno nel Lago Maggiore. La tragedia è avvenuta nelle acque di(Varese). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: i sommozzatori hanno rinvenuto il corpo sul fondale e lo hanno recuperato per affidarlo poi al personale sanitario, che ha ...Tuffo di notte fatale sul lago Maggiore per un ragazzo di 29 anni che ha perso la vita nelle acque di, in provincia di Varese. I media locali riportano che si tratta di un giovane di origine straniera, visto inabissarsi e non tornare più a riva. Le ricerche sono state avviate tre le 3 ...

Laveno Mombello (Varese), 29enne annega durante un bagno notturno nel Lago Maggiore TGCOM

Il 29enne è stato visto inabissarsi intorno alle 4 di questa mattina. I soccorritori lo hanno ritrovato sul fondale ...Il 29enne stava facendo un bagno nel lago Maggiore in zona Laveno Mombello nella notte tra sabato e domenica 16 luglio ...