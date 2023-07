Laveno Mombello Varese | 29enne annega durante un bagno notturno nel lago Maggiore

Un giovane di 29 anni è annegato nelle acque del lago Maggiore, alle 4 di stamattina a, in provincia di Varese. Si era tuffato in acqua per un bagno notturno ed è stato visto inabissarsi da alcune persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra ...Leggi Anche Vicenza, bimbo di 2 anni annega nella piscina di casa Il dramma è avvenuto intorno alle 3 della mattina di domenica 16 luglio. Secondo la prima ricostruzione, il giovane - cittadino ...si è registrato invece un decesso, l'annegamento di un 29enne nel lago Maggiore : pur essendo avvenuto nel cuore della notte, l'episodio sarebbe legato ad un tuffo volontario nelle ...

29enne annega nel lago a Laveno Mombello varesenews.it

È accaduto nella notte tra sabato e domenica a Laveno Mombello, nelle acque del lago Maggiore. Dopo essersi tuffato, intorno alle 4, il ragazzo è stato visto inabissarsi da alcune persone, che hanno ...Il corpo, recuperato all'alba dai sommozzatori del Vigili del fuoco all'alba, è di un cittadino straniero (foto dei Vigili del fuoco) ...