Unascoppiata sotto l'ombrellone a San Felice Circeo , in provincia di, è terminata con un ferito e un denunciato. Protagonisti due ultraottantenni, che si sono pizzicati in spiaggia fin

Latina / Lite tra stranieri alla zona Autolinee: ferito grave un giovane del Gambia Temporeale Quotidiano

La prova testimoniale debutta nel processo tributario. La Corte di giustizia di primo grado di Latina ha accolto la richiesta difensiva di un contribuente, disponendo l’audizione scritta di teste. «Am ...Sabato scorso due ottantenni hanno violentemente litigato, per motivi ancora da chiarire, sulla spiaggia di San Felice Circeo. I due ...