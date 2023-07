Larry Wright in terapia intensiva dopo un incidente di auto | condizioni stabili per l' ex star del basket Il figlio | «Pregate per lui»

Ha la voce cavernosa, arrochita da una vita da leader carismatico, e da pastore di uomini. E l'accento caldo e strascicato del profondissimo Sud, Louisiana per l'esattezza.si racconta nella redazione del Messaggero, e ci sembra di essere gli adolescenti Huckleberry Finn e Tom Sawyer, su una zattera lungo il Mississippi e fumando sigari di straforo, che ...ROMA - E' tornato così come era andato via, con una sciarpa del Bancoroma al collo, e la mitica canottiera numero 4.torna nella Capitale dopo aver scritto le pagine più belle del basket romano . Al cestista americano bastarono due anni per passare dal parquet del Palaeur alla leggenda: scudetto al ..." È stato emozionante vedere l'abbraccio dei grandi campioni, a partire da, che nel 1983 vinsero lo scudetto di basket con la Virtus Banco di Roma. Si sono rivisti dopo tanti anni e sono ...

Larry Wright in terapia intensiva dopo un incidente di auto: condizioni stabili per l'ex star del basket. Il f ilmessaggero.it

Una notizia che lascia tutti con il fiato sospeso: il campione di basket Larry Wright è stato vittima di un incidente di auto lo scorso 8 luglio, ha avuto un rapido ...Una notizia che lascia tutti con il fiato sospeso: Larry Wright è stato vittima di un incidente di auto lo scorso 8 luglio, ha avuto un rapido soccorso medico ed è ...