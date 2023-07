Lago Maggiore | morto un giovane di 29 anni durante un bagno notturno

(Di domenica 16 luglio 2023) Il corpo di undi 29è stato recuperato nelquesta mattina, domenica 16 aprile, dai sommozzatori giunti da Milano. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 4 da alcuni suoi amici, che lo avevano visto tuffarsi nelle acque del, in zona Laveno Mombello in provincia di Varese, senza poi riemergere in superficie. Sul posto sono arrivati un’ambulanza, l’elisoccorso di Como, la Guardia Costiera del, i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un battello pneumatico. Sono stati i subacquei a rinvenire il corpo, a cinque metri di profondità, e consegnarlo ai sanitari che hanno provato a rianimarlo nonostante ormai la speranza di riportarlo in vita fosse davvero minima. Come fa ...

L'uomo è stato visto inabissarsi da alcuni testimoni, recuperato il corpo Un ragazzo di 29 anni è morto annegato nel. Il giovane, uno straniero, è stato visto da alcune persone inabissarsi durante un bagno notturno a Laveno Mombello , in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...Un giovane di 29 anni annegato nelle acque del, intorno alle 4:00 di questa domenica mattina a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Da quanto si saputo si era tuffato in acqua per un bagno notturno ed stato visto inabissarsi da ...Un giovane di 29 anni è annegato nelle acque del, intorno alle 4 di questa mattina a Laveno Mombello ( Varese ). Da quanto si è saputo si era tuffato in acqua per un bagno notturno ed è stato visto inabissarsi da alcune persone. Festa ...

Un giovane di 29 anni è annegato nelle acque del lago Maggiore, intorno alle 4 di questa mattina a Laveno Mombello, in provincia di Varese.Un giovane è stato sbalzato dalla barca finendo nell'acqua dei canali di Venezia. Quando il suo corpo è stato recuperato ormai era troppo tardi ...