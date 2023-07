La vittoria di Alcaraz su Djokovic a Wimbledon è uno spartiacque | la nuova generazione vince finalmente una finale di Slam contro un Big 3

(Di domenica 16 luglio 2023) È uno. Uno dei quei momenti che indicano un prima e un dopo all’interno di una grande storia. Qualcosa che può essere paragonato a quello che accadde il 2 luglio 2001, quando un 19enne Roger Federer eliminò agli ottavi diPete Sampras. Ladi Carlos(secondodella carriera dopo gli Us Open del 2022) su Novakassume le sembianze di un cambio di prospettiva. Il giovane che ha battuto il vecchio. Lache ha avutola meglio sulla vecchia anche negli, dopo un decennio di inseguimento e tanti tennisti sacrificati sull’altare della grandezza (e dei record) di Federer, Nadal e. Per la Spagna ...

Tensione e lacrime per lo spagnolo e il suo staff conche sale sulle tribune dopo il ... Per Djokovic sfuma l'obiettivo della 24esimain tornei dello Slam, dell'ottavo successo a ...Unache significa tantissimo , tra ladel titolo e il posto da numero 1 del mondo conservato. Ma non solo questo:conquista un particolare record , come non accadeva dal ...Si è quindi deciso tutto al quinto set, doveè riuscito ad avere il break e a portarsi avanti, fino ad arrivare alla. approfondimento Us Open,vince suo primo Slam: è il più ...

Carlos Alcaraz è il re di Wimbledon: la vittoria contro Djokovic apre ... Il Fatto Quotidiano

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto in cinque set (1-6, 6-3, 6-1, 3-6, 6-4) il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo di Wimbledon, uno ...Prima uscita stagionale con vittoria per i biancocelesti ad Auronzo. Il Psg prepara l'assalto a Vlahovic. De Lurentiis contro Malagò. Lo spagnolo ha battuto Djokovic ...