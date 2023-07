La video-mappa di Giuliacci fa paura | mezza Italia viola | ecco quando | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 luglio 2023) Il pomeriggio di lunedì 17 luglio e la mattina di mercoledì 19 luglio. Sono questi i picchi previsti per il caldo africano che si sta allungando sull'dove le temperature sono già altissime in molte zone con le previsioni per la settimana entrante che vedono la colonnina del mercurio salire verso i 40 gradi. Marioha pubblicato sul suo sito una animazione che mostra ladinamica delle correnti sahariane in azione nei prossimi giorni sulla Penisola. La scala dei colori indica arancione (caldo), rosso (molto caldo),(caldo estremo). Insomma, il meteo indica città roventi e afa. Quest'ultimo colore caratterizzerà le giornate di lunedì e mercoledì per diverse ore su buona parte dell'centro-meridionale. In particolare al Sud domani, lunedì 17 luglio, due giorni dopo ...