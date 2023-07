La vera storia del concerto più breve dei The White Stripes

Leggi su optimagazine

(Di domenica 16 luglio 2023) Il 16 luglio 2007 certamente Jacke la sodale Meg avrebbero rischiato il linciaggio feroce del pubblico, se non fosse stato per la ruota di scorta pronta a riabilitare la loro reputazione. In un caldissimo pomeriggio a St. John’s sull’isola di Terranova, Canada, va in scena ilpiùdei The. Proprio loro, quelli di Seven Nation Army. Tutto è già deciso. Jack, durante la colazione, dice a Meg: “Suoniamo una sola nota oggi. Assicurati di stoppare il piatto della batteria. Quando lo colpisci, stoppalo subito così che duri un millisecondo“. Jack e Meg trovano il pubblico in febbrile attesa. Lo show inizierà a tarda sera, ma il duo decide di allestire un secret show. Così i Thesalgono sul palco ...