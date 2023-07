La Signora Harris va a Parigi | la storia strana di una vedova

(Di domenica 16 luglio 2023) LAVA ASky Cinema 2 ore 21.15 Con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson. Regia di Anthony Fabian. Produzione Gran Bretagna 2022. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Laè una donna di mezza età che negli anni 50 fa le pulizie in un appartamento di ricchi londinesi. La sua datrice di lavoro,vanitosa e ambiziosa, veste abiti di Christian Dior e allaun giorno mentre pulisce le viene la voglia matta di averne uno per sè. E' unadi guerra (anche se lei non ha mai smesso di sperare in un ritorno del marito) e un giorno le capita di disporre di una bella somma (arretrati della pensione del coniuge). Decide di impiegarla in un viaggio ae ...

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301) Lava a Parigi Lesley Manville in una commedia brillante con Isabelle Huppert e Jason Isaacs. Londra, anni 50: una governante usa i risparmi per andare a Parigi e comprare un abito di Dior.

Domenica 16 Luglio 2023 Sky Cinema, La signora Harris va a Parigi Digital-Sat News

