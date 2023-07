La sfida frontale della Chiesa caldea in Iraq E dietro si vede l’Iran

Leggi su formiche

(Di domenica 16 luglio 2023) Cristiani al centro delle manovre khomeiniste in. Con una decisione che non ha precedenti nella storia irachena il patriarca, cardinale Louis Sako, ha deciso di abbandonare Baghdad e trasferirsi in un convento del Kurdistan iracheno, nei pressi di Erbil. La decisione, annunciata con un comunicato ufficiale pubblicato on line sul sito, segue di poche giorni la decisione del PresidenteRepubblica, eletto dai filo iraniani dopo il ritiro dal Parlamento dei deputato del “ribelle” Moqtada al Sadr, di ritirare il decreto presidenziale che da molti anni riconosceva il cardinal e patriarca Sako come “ responsabile dei beni”. In questo modo si manifesta lo spettro ...