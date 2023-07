La promessa anticipazioni dal 17 al 21 luglio | Jana rifiuta ancora Manuel

(Di domenica 16 luglio 2023) Laprosegue con le nuove puntate dal 17 al 21in onda su Canale 5 alle ore 14.45: ecco cosa accadrà. Il period drama spagnolo ha portato sulla rete ammiraglia di Mediaset la storia di, intenta a scoprire la verità sulla tragedia della sua famiglia. Dopo lo stop di Uomini e Donne, su Canale 5 è approdata una nuova soap, dal titolo La. Annunciata da diverso tempo, la serie ha fatto il suo debutto lo scorso lunedì 29 maggio, a partire dalle ore 14.45. Nel corso delle prime puntate, lo show sembra aver catturato l’attenzione dei telespettatori, curiosi di sapere cosa accadrà prossimamente. Di seguito, ecco ledegli episodi, in onda dal 17 al 21. Cosa accadrà nelle prossime puntate de La, dal 17 al 21 ...

Scopriamo ledelle trame delle puntate de La, in onda su Canale 5 dal 17 al 21 luglio 2023 alle 14:45. La soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La ...La: Leonor tenta disperatamente di non perdere Mauro Leonor non accetterà di aver perso Mauro e tenterà più di una volta di fargli cambiare idea . La ragazza giocherà tutte le ...Colpi di scena e sorprese ci terranno con il fiato sospeso nelle prossime puntate La. Leprima stagione che arrivano dalla Spagna ci svelano infatti che Cruz sarà costretta a prendere una importante decisione nei confronti di Eugenia. Ma cosa accadrà ...

“La promessa”, le anticipazioni: Jimena gioca d’astuzia Tv Sorrisi e Canzoni

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che per Leonor arriveranno giorni molto difficili. La ragazza verrà abbandonata da Mauro e, disperata, cercherà di togliersi la vita. Ecco cosa succederà ne ...Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa trasmesse durante il mese di agosto in prima visione assoluta, rivelano che Jana inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto del barone Juan, al ...