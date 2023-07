La Promessa | anticipazioni 17-21 luglio 2023 | Curro si confida con Jana

(Di domenica 16 luglio 2023)cambierà completamente atteggiamento nei confronti di. Il giovane, nel corso degli episodi Lain onda dal 17 al 21, inizierà ad aprirsi e le confiderà come è stata la sua infanzia. Nel frattempo, Leonor sognerà di scappare con Mauro e di sposarsi con lui per poter vivere il loro amore, mentre i domestici saranno intenti a non far scoprire a nessuno che Lope lavora in cucina. La, puntate dal 17 al 21parla adella sua infanzia difficile Mauro e Leonor parleranno della possibilità di fuggire e sposarsi per poter vivere il loro amore alla luce del sole. Nel frattempo, Lope deciderà di andare via e quando saluterà Simona, le chiederà di mettere una buona ...

Scopriamo ledelle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La, My Home My Destiny e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 16 luglio 2023 , ...Scopriamo ledelle trame delle puntate de La, in onda su Canale 5 dal 17 al 21 luglio 2023 alle 14:45. La soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La ...La: Leonor tenta disperatamente di non perdere Mauro Leonor non accetterà di aver perso Mauro e tenterà più di una volta di fargli cambiare idea . La ragazza giocherà tutte le ...

“La promessa”, le anticipazioni: Jimena gioca d’astuzia Tv Sorrisi e Canzoni

La scelta si è rivelata fortunata, dato che la media attuale de La Promessa si attesta sulla soglia dei 2 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, con uno share che oscilla tra il 21 e il 23% e ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 16 luglio ...