La Polonia fa ricorso alla Corte Ue contro il Green Deal

L'ultima strategia di Putin e il legame con l'Isis: così annienta gli ucraini 'In accordo con le nostre precedenti dichiarazioni, la Polonia ha presentato il suo primo ricorso alla Corte di Giustizia ... La Polonia ha presentato un ricorso alla Corte Europea di Giustizia contro una delle misure contenute nel Fit for 55, il pacchetto climatico dell'Ue teso a raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del ...

Dopo le modifiche al Pnrr cade un altro tabù che sembrava intoccabile: il Fit for 55. Il pacchetto di riforme e regolamenti economico sociali ...Una nuova tegola si abbatte sul Green Deal europeo dopo le fibrillazioni sulla legge per il ripristino della natura e le proteste sempre più numerose di agricoltori, imprenditori, allevatori e cittadi ...