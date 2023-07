La nuova Rinascita

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 16 luglio 2023) La CZW è rimasta negli anni nei cuori di molti fan, soprattutto di quelli legati al wrestling Hardcore. Nata nel 1998 (tre anni prima della fine della ECW) dalle menti di Blade, TCK, Lobo, Zandig, Gage e Pain, alla scomparsa della ECW molti fan dell’hardcore videro in quella creatura, nei suoi match estremi e nei suoi tornei (dal BOTB al TOD) e in PPV come il Cage Of Death, la naturale erede della creatura di Heyman e soci. Poi gli attriti fra Zandig e DJ Hyde, portarono nel 2009 l’addio alla CZW del primo e l’assunzione del controllo della federazione del secondo. I primi anni furono ottimi, la CZW diversificò il prodotto, favorì una generazione di Jr. Heavyweight che avrebbe invaso negli successivi le altre fed, tag team che divennero iconici nel panorama Indies USA. Poi arrivarono una cattiva gestione economica, Hyde che voleva il totale controllo, atleti che non ...