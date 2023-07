La minaccia nelle periferie

Leggi su panorama

(Di domenica 16 luglio 2023) Dalle banlieue incendiarie d’Oltralpe alle «zone proibite»città della Svezia, Paese multiculturale. Dalle spinte integraliste in Spagna al radicalismo islamico nei quartieri di Bruxelles. Alcune aree in moltissime metropoli europee sono fuori il controllo dello Stato. E l’allarme sta crescendo anche in Italia. È il 18 settembre 1989. In una scuola di Roubaix, antica città industriale della Francia settentrionale, si presentano due ragazze con il velo islamico. Sono di origine araba e musulmane. È la prima volta che accade una cosa del genere. Il preside non sa come comportarsi, e le ferma sulla porta: «Nessun simbolo religioso è ammesso a scuola» dice. «È una conquista della Rivoluzione francese» si giustifica. Ne segue un dibattito che presto supera i confini e diviene il primo grande scandalo europeo sul tema immigratorio. L’eco è così grande che anche il ...