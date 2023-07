(Di domenica 16 luglio 2023) Kaisrespinge tutte le accuse di deportazione nel deserto deie punta il dito sulle Ong: "Non si sono mosse se non con i comunicati"

La lezione di Saied alle Ong: "Sui migranti solo fake news" ilGiornale.it

Kais Saied respinge tutte le accuse di deportazione nel deserto dei migranti e punta il dito sulle Ong: "Non si sono mosse se non con i comunicati" ...Fermare la strage degli innocenti, no ad una Europa che sempre più si incammina sulla strada di Erode. Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei che si occupa di migranti preoccupa ...