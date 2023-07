La Francia pagherà i suoi cittadini per riparare i loro vestiti

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 16 luglio 2023) Un’alternativa concreta alla fast fashion: laintrodurrà un programma per finanziare le riparazioni di abiti e scarpe. Invece che comprare compulsivamentee calzature nuove, magari attratti dal prezzo stracciato promosso su alcuni siti e piattaforme (Shein è tra le più famose ed utilizzate), il governo d’Oltralpe ha in mente di proporre un “bonus riparazione” per tutti coche scelgono di dare una seconda possibilità ai capi rotti o rovinati. L’obiettivo è quello di ridurre gli sprechi e l’inquinamento da riscaldamento del pianeta causato dall’industria tessile. Laintroduce il bonus riparazione Nell’ambito del programma, annunciato martedì 11 luglio dal Segretario di Stato per l’ecologia Bérangère Couillard, saranno disponibili sconti che variano dai 6 ai 25 euro a seconda della complessità ...