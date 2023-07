Kiev userà presto le bombe a grappolo Putin | lo faremo anche noi

(Di domenica 16 luglio 2023) L'invio dellealle forzze armate ucraine sembra destinato a provocare una nuova escalation nel conflitto. "Se non l'ha ancora fatto, l'Ucrainalenelle prossime ore e giorni", ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan in un'intervista alla Cnn. Il funzionario americano conferma così che le forze dihanno ricevuto da Washington le cluster bomb e v'errano subito utilizzare contro l'esercito russo. Parole che seguono quelle del presidente russo Vladimirche in una intervista ha affermato che la Russia ha una "scorta sufficiente" di munizioni a, avvertendo che la Federazione "si riserva il diritto di intraprendere azioni reciproche" se l'Ucraina utilizzerà le ...

