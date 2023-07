Kessie arriva alla Juventus? Pressing totale | le cifre della trattativa e lo stipendio

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Lavuole rimpolpare il proprio centrocampo. Cristiano Giuntoli è al lavoro per poter rinforzare i bianconeri, che vogliono tornare a giocarsi lo scudetto. Dopo aver visto Davide Frattesi accasarsi all’Inter e Sergej Milinkovic-Savic accasarsi in Arabia Saudita, ora l’obiettivo si è spostato su Franck Kessié del Barcellona. Il giocatore ivoriano viene da un’annata non troppo positiva in Spagna, dove ha sì conquistato la Liga e la Supercoppa iberica, ma senza essere un vero e proprio protagonista. 43 presenze complessive e tre reti, ma sole 16 partenze da titolare e undi 1797 minuti, per una media di poco inferiore ai 42 minuti; troppo pochi per un calciatore che pesa sette milioni di euro dia bilancio. Il Barcellona sarebbe dunque propenso a liberarsi del giocatore per una cifra consona, sui 25 milioni di ...