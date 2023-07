Kate Middleton conquista Wimbledon in abito verde pastello Il dettaglio del fiocco nero | ecco cosa significa

(Di domenica 16 luglio 2023)hato. La principessa del Galles, in uno splendido completinoper la finale femminile si è intrattenuta a chiacchierare con il personale della torneo di tennis, tra cui anche i raccattapalle. Il suoSelf Potraithato la folla di spettatori del tredicesimo giorno diinDell’All England Lawn Tennis and Croquet Club,Midlleton ne è la patron e, inoltre, è una grande fan di questo sport. Non sorprende, perciò, che abbia preso posto nel palco reale per assistere alla finale femminile, seduta con la ...

A premiare la campionessa di Wimbledon la principessa del Galles,, che ha assistito alla finale, al pari di alcune "leggende" del tennis femminile, come Billie Jean King e Martina ...Re Carlo in Australia mentre contribuisce, con i colori, a terminare un'opera realizzata da un bambino (foto Getty)e il disegno Tra le abilità più evidenti e comprovate di c'è la ...... la residenza appena tornata nelle disponibilità immobiliari della famiglia reale, stessa cosa non può dirsi per il principe William e, che da quasi un anno hanno lasciato Londra per ...

Kate Middleton, William e le regole dell'Adelaide Cottage Vanity Fair Italia

La residenza della coppia, a poca distanza dal Castello di Windsor, è un edificio di interesse storico, che non può subire modifiche importanti senza precisi permessi. Tre stanze da letto, cinque salo ...Durante uno degli ultimi eventi pubblici, la principessa del Galles si è lasciata andare, baciando un atleta: ecco cosa è accaduto.