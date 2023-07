Kamada | De Gea e non solo | quante occasioni nella top 10 dei parametri zero ancora sul mercato

Ecco i parametri zero più preziosi all'estero e in Italia (dati Transfermarkt) DAVID DE... Psg *Si attende soltanto l'ufficialità del suo passaggio all'Inter Miami in Mls DAICHI* Valore ......offerte più concrete per il colombiano arrivano solo dall'estero tra Spagna e Turchia Daichi... DeIl portiere ha già un accordo per un prolungamento di contratto col Manchester United, ma ...Ecco i parametri zero più preziosi all'estero e in Italia (dati Transfermarkt) DAVID DE... Psg *Si attende soltanto l'ufficialità del suo passaggio all'Inter Miami in Mls DAICHI* Valore ...

Kamada, De Gea e non solo: quante occasioni nella top 10 dei ... Calciomercato.com

Sono rimasti al palo, finora, ma promettono di essere protagonisti nella seconda parte d’estate. Sono i parametri zero rimasti tali dopo più di 15 giorni dall’effettiva scadenza del loro contratto. In ...