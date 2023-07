Juventus | il piano riparazione è servito | Come cancellare il debito di 120 milioni

Laha ilper cancellare il debito. Come comunicano anche dal quotidiano nazionale 'La Gazzetta dello Sport'. Obiettivo cancellare il debito di 120 milioni di euro. Lo scrivono da 'La ...Mauro Meluso si presenta. Il successore di Giuntoli, ora alla, è pronto a raccogliere l'eredità come direttore sportivo del Napoli campione d'Italia. ...problematiche le conosceremo,...Valuteremocon tutti i dirigenti, tutte le decisioni si prendono insieme. Kim Micheli ... La società ha lavorato benissimo, in 10 anni ha fatto più punti di tutti dietro lae lo ...

Lukaku-Inter, rottura totale. Romelu lunedì in ritiro col Chelsea. Il piano della Juventus Corriere della Sera

Juventus, i tempi del processo sono più lunghi: l’annuncio in diretta. L’inchiesta Prisma avrà delle conseguenze sul piano della giustizia ordinaria La Juventus ha… Leggi ...La Juventus del nuovo direttore tecnico Giuntoli continua a sondare nomi sul calciomercato: Laporte primo profilo per la difesa dopo addio a Bonucci ...