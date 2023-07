Juventus | dalla Francia | il Psg ha un accordo con Vlahovic | 11 milioni a stagione

(Di domenica 16 luglio 2023) Il Psg ha deciso di puntare forte su Dusane può già contare sull’col calciatore. Secondo il portale Footmercato, il serbo è pronto a legarsi per cinque anni al club parigino che gli offrirebbe un contratto da 11. Ciò che manca, tuttavia, è l’con la. Non c’è stata ancora nessuna offerta ufficiale ai bianconeri, che vorrebbero 80per il cartellino del suo bomber. Il Psg temporeggia, forte della parola del calciatore e degli ultimi rumors che vedono la Vecchia Signora in pole position per Romelu Lukaku. Con il passare delle settimane, infatti, la Juve potrebbe abbassare le sue pretese e aprire all’offerta dei francesi. SportFace.

... che nel 2022 ha guardato i Mondiali dal divano per la seconda volta di fila, è stata fermata... Poi c'è Turicchia , che è sceso in campo in Serie C con laNext Gen. Il resto dei ...L'Inter si è tirata fuori, la Juve resta vigile, ma dipendecessione di Vlahovic, l'Arabia ha ... Se ne parlerà ancora molto, Lukaku allamette tutti in grande agitazione.... sia che si tratti dellafinita 7 sia che si tratti della Fiorentina finita 8e sua ... l'UEFA ha comunicato nei tempi previsti l'esclusione dell' OsasunaConference League per un illecito ...

La notizia di un possibile approdo di Lukaku alla Juventus, ha scatenato il finimondo mediatico. L'Inter, intanto, si è tirata fuori ...L'Inter a caccia del sostituto di Romelu Lukaku dopo la rottura con il centravanti belga: gli obiettivi della dirigenza nerazzurra ...