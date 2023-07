La notizia in casaè clamorosa: è finito fuori rosa e ora si deve cercare un'altra sistemazione. Ma non è l'... ancora nessuncon la Juve che non lo considera incedibile e valuta ...... la cui cessione è fondamentale per tentare l'sull'ex United. Vlahovic - Lukaku, scambio- Chelsea Bomba di mercato dall'Inghilterra Secondo il Daily Mail, il Chelsea sarebbe sempre ...... avvocato e procuratore di Lukaku, non rintracciabile da settimane e in attesa delladel ... dal canto loro, devono cedere Dusan Vlahovic entro il prossimo 4 agosto , per poi tentare l'...

Juventus, affondo per Lukaku: la reazione del belga Calciomercatonews.com

Ora la rottura è totale e tornare indietro sembra quasi impossibile. L'Inter e Romelu Lukaku non sono mai stati così distanti, proprio quando sembrava ad un passo la chiusura della trattativa con il ...Il silenzio di Romelu Lukaku ha irritato l'Inter (il club ha comunicato al Chelsea che il giocatore non nteressa più). Mentre la Juventus sogna di prendere l'attaccante belga e vestirlo di di biancone ...