Juve-Vlahovic | attesa la mossa del PSG | le cifre e le piste alternative

(Di domenica 16 luglio 2023) Romelu Lukaku è diventato un nome caldo per lantus, ma per arrivare al belga e completare lo sgarbo all'Inter c'è...

Dusan(LaPresse) - Calciomercato.itIntanto Lukaku ha telefonato e comunicato ai 'Blues' ... Oltre allaresta in piedi la pista Arabia Saudita, oltre all'ipotesi Milan e a una possibile ...INVIATO A TORINO - Lac'era. Lac'è. Anzi, adesso è sola a un passo daI traguardo. Se non fosse che nessuno dà il via alle danze, avrebbe già speditoal Psg e preso Lukaku dal Chelsea . Un avvicendamento cercato, ......con Chelsea e Barcellona per il doppio colpo da finanziare con la cessione di Dusanal PSG,... L'exci pensa e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti, mentre il club rossonero ...

La Juventus ha individuato in Franck Kessie un rinforzo per il proprio calciomercato, ma sta valutando anche un nuovo nome dal Bayern Monaco ...Sono giorni di fuoco per il calciomercato dell’Inter, club impegnato a pensare al ‘dopo Lukaku’ vista la brutta piega presa dalla trattativa per portare l’attaccante belga a Milano anche per la prossi ...