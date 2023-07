Juve | retroscena Bonucci | pensa già al futuro

... intermediario e agente, racconta in una lunga intervista a Tuttosport un curioso... QUAGLIARELLA ALLA- 'Beh, la Juventus era su Di Natale. Convinta di prenderlo. Proprio durante la ...Emergono nuovisul clamoroso voltafaccia di Lukaku che ha spiazzato l'Inter per promettersi alla ... a lui ha giurato che, anche se non sarà più nerazzurro, non andrà mai alla'.... illustrando all'uomo mercato dellapregi e difetti del belga. Di questo è convinto Luca ... Conte (LaPresse) - Calciomercato.it'Posso ora raccontare un. Mi hanno riferito che tre ...

"I retroscena di Quagliarella e Grosso alla Juve. Giuntoli e la passeggiata" Tuttosport

CALCIOMERCATO - Con un autentico blitz, l'Inter sistema il problema della fascia destra e del vice Dumfries tesserando il 35enne esperto terzino ex Juve ...Roma-Morata - La società giallorossa lavora in ottica calciomercato, Alvaro Morata è uno dei principali obiettivi. Ecco i dettagli ...