Juve | non solo Lukaku-Vlahovic | Giuntoli non molla David

IL TIFO - 'ho mai tifato per la. Ho giocato in Serie A con Cremonese e Lazio maho un tifo in particolare. Tifo per la squadra per cui lavoro, come era con Lecce e Spezia. Questa è una ...La concorrenza tuttaviamolla, con Tottenham e Bayern sempre sulle tracce del numero 9 allenato ... anche e soprattutto dopo l'evoluzione della telenovela Romelu Lukaku, in orbita. I botti del ...ho mai tifato per la. Ho giocato in A con Cremonese e Lazio,ho un tifo particolare. Tifo per la squadra per cui lavoro, ora è una grande opportunità per me e darò tutto ciò che posso'. ...

Salutato Cristiano Giuntoli, è tempo di voltare pagina in casa Napoli. E lo ha già fatto Aurelio De Laurentiis, che ha annunciato appena quattro giorni fa che sarà Mauro Meluso il nuovo direttore spor ...Non perché non fosse in campo, ma perché i suoi acuti si sono rarefatti e non di poco. Ma a palla in aria, ha dimostrato ancora le sue qualità, a partire – anche lui – dal gol contro la Juventus nel ...