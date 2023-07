Juve | il prezzo è fatto | servono 15 milioni

È quanto scrive Tony Damascelli che sul Giornale non dà credito alle voci su Lukaku utilizzato dai dirigentigiusto per far lievitarne il. "La realtà del club juventino non si presta più ......ad una chiacchierata tra la società bianconera e quella inglese trovando un accordo per il...- PSG: contatto. Vlahovic avrebbe già accettato l'offerta di contratto! La Juventus è pronta ad ...Lukaku - Inter, clamoroso dietrofront: il belga verso la, che però deve prima vendere Vlahovic ... Mourinho spera che Pinto riesca a trovare il modo di abbassare il, magari confidando nei ...

Prezzo in saldo: ora la Juve è pronta a lasciarlo partire SpazioJ

Application error: a client-side exception has occurred (see the browser console for more information).Il terzino classe '96, già accostato nel recente passato alla Juve, inoltre andrà in scadenza di contratto con il Bayern nel 2024, circostanza che spingerebbe i tedeschi ad accelerare per un suo ...