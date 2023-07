Jovanotti | incidente in bici per il cantante | femore e clavicola rotti

Un bruttoper, al secolo Lorenzo Cherubini , mentre si trovava a Santo Domingo con la moglie per una vacanza. Il cantautore stava facendo un giro con la sua bicicletta tra le piantagioni di ...AGI/Vista - "Ho fatto un gran volo in bici".perin Repubblica Dominicana, costato all'artista un femore rotto in tre punti e una frattura alla clavicola per aver preso in pieno un dissuasore di velocità. A spiegarlo è lo ...Bruttoper Lorenzo Cherubini, in arte, che cadendo dalla bicicletta si è rotto il femore in tre punti e la clavicola. È lo stesso cantante ad annunciarlo attraverso un video postato su ...

