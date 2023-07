Jovanotti | i primi soccorsi dopo l' incidente in bici | Mi sono rotto qualcosa

(Di domenica 16 luglio 2023) Brutta caduta inper, mentre era in vacanza a Santo Domigo con la moglie. Il cantante portato poi in ospedale dovestate confermate fratture alla clavicola e al femore. Ad annuciarlo lui stesso, con due video sui social, uno subitol'e l'altro dall'ospedale.

Incidente per Jovanotti in Repubblica Dominicana: l'artista ha rotto il femore in tre punti, fratturando anche la clavicola ...