Jovanotti | frattura del femore e della clavicola Rovinosa caduta dalla bici a Santo Domingo

AGI - Brutto incidente per Lorenzo Cherubini , in arte, che cadendo dalla bicicletta si è rotto il femore in tre punti e la clavicola. È lo ... femore rotto in tre punti ealla ...'Ho fatto un gran volo in bici'. Incidente perin Repubblica Dominicana, costato all'artista un femore rotto in tre punti e unaalla clavicola per aver preso in pieno un dissuasore di velocità. A spiegarlo è lo stesso...Incidente in bici per. Lorenzo Cherubini, 56 anni, si trovava in Repubblica Dominicana e stava facendo un giro ... L'incidente ha causato ladi una clavicola, del bacino e del femore, ...

