Jovanotti cade in bici | «Clavicola e femore rotti in tre punti | fa malissimo» L' incidente a Santo Domingo

(Di domenica 16 luglio 2023) Bruttoinper. Il cantante, in vacanza ainsieme alla moglie, è finito in ospedale dopo una caduta che gli ha procurato diverse fratture. È...

Incidente in bici per Lorenzo, mentre era in vacanza a Santo Domingo. Lo ha raccontato lo stesso cantante in alcuni video su TikTok nei quali ha spiegato di essersi rotto clavicola e femore in vari punti e di doversi ...Cecchi Gori Al primo incontro si fece un'ora di manicure', il telefonodalla bici mentre è in collegamento con Fiorello. Un motorino lo distrugge: 'Ragazzo sfortunato', ...Appassionato cicloturista ,ha raccontato che stava facendo 'un giro bellissimo, posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero', ma non ha visto un dissuasore di velocità ...

Jovanotti cade in bici a Santo Domingo, femore rotto - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Incidente in bici per Jovanotti in vacanza a Santo Domingo: frattura della clavicola e femore rotto in tre punti, necessaria operazione ...Il cantante italiano dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico – «È un'operazione piuttosto complessa, ma si recupera ...