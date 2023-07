Jovanotti | brutto incidente in bici | «Clavicola e femore rotto in tre punti | devo mettere un chiodo Fa malissimo»

(Di domenica 16 luglio 2023)ha fatto uninmentre era in vacanza a Santo Domingo con la moglie. Il cantante è finito in ospedale con diverse fratture: ad annunciarlo è stato lui stesso con due video pubblicati sui social. Nel primo mostra il momento in ci viene soccorso dai paramedici, nell’altro il ricovero in ospedale. «Holae ilin tre– esordisce, inquadrandosi disteso sul lettino -. Fa, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, minoundi titanio». E prosegue: «Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ...

AGI -incidente per Lorenzo Cherubini , in arte, che cadendo dalla bicicletta si è rotto il femore in tre punti e la clavicola. È lo stesso cantante ad annunciarlo attraverso un video p ...Lorenzo Cherubini, che si trova in Repubblica Dominicana, racconta sui social del grande spavento: "Non riesco a stare in piedi, fa un gran male. Ma sono vivo"Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloincidente pera Santo Domingo. Il musicista è caduto mentre andava in bicicletta e si è fratturato il femore in tre diversi punti e la clavicola. A darne notizia è stato lo stesso ...

Jovanotti, brutto incidente in bici: «Clavicola e femore rotto in tre punti, devo mettere un chiodo. Fa maliss leggo.it

Brutto incidente per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che cadendo dalla bicicletta si è rotto il femore in tre punti e la clavicola.Lorenzo Jovanotti nelle prossime ore dovrà sottoporsi ad un intervento a seguito di una caduta in bici in Repubblica Dominicana, dove si trovava in vacanza con la moglie ...