“Je T’aime Moi non plus” | il Vaticano e il marito geloso di Brigitte Bardot per la canzone scandalo di tutti i tempi

"Io ti amo" dice lei, e lui "nemmeno io". È la traduzione esatta del titolo della"JeMoi Non". Quanto sia falsa la prima affermazione, seppur resa soave dal francese, lo sa bene lui, che crede all'esatto contrario di ciò che sente da lei. Dire che sia un brano che parla di un rapporto sessuale molto passionale, è riduttivo; insignificante, rispetto lo scompiglio che Serge Gainsbourg e l'angelica voce di Jane Birkin provocarono. Il minore dei peccati sarà ascoltarla. Cinque milioni di dischi venduti, la censura e la scomunica del. Lo chansonnier d'amore per eccellenza, Gainsbourg, non poteva comporre in quel momento una melodia più divina; ricercata come un nettare, attraente come un divieto. A Parigi, nell'autunno 1967, bastava un lenzuolo a scaldare il letto. Mettiamo che sia lei,

Jenon plus era un pezzo scritto da Gainsbourg per la Bardot , sua ex, con cui l'aveva inciso, ma per mille ritrosie della Bardot ancora ufficialmente sposata con il ricchissimo Gunter ...Alla seconda registrazione Je...non plus era pronta. Tornati a Parigi l'abbiamo messa al ristorante del nostro albergo, l'Hôtel di rue des Beaux Arts: la gente smetteva di mangiare ...I due artisti divennero una coppia iconica degli anni settanta, ed insieme arrivarono alla vetta delle hit parade nel 1969 con "Jenon plus". La coppia nel 1971 ha avuto una figlia, l'...