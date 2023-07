Jane Birkin trovata morta in casa L’omaggio di Macron | “Icona francese | è stata simbolo di libertà” video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 16 luglio 2023) Francia in lutto per la morte di, cantante e attrice britannica naturalizzata. L’artista 76enne èsenza vita nella suaparigina.era malata ed aveva annullato di recente una serie di concerti per motivi di salute. «Sono sempreuna grande ottimista – aveva scritto in un comunicato che annunciava l’annullamento delle date – e mi rendo conto che mi serve ancora un po’ di tempo per essere di nuovo capace di stare in scena e con voi». Attrice e cantante, musa e compagna di Serge Gainsbourg, voce conturbante di Ja t’aime moi non plus e volto iconico di Blow up di Michelangelo Antonioni, era più di una semplice attrice. Era un’«perché ...