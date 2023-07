“Jane Birkin mi ha insegnato a fare il mio lavoro La prima volta che ci parlai mi disse | ‘So che quando morirò tutti i telegiornali del mondo faranno sentire la canzone di Serge Gainsbourg' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) In memoria diEra bella di una bellezza terribile. È stato questo il primo pensiero che mi è balenato in mente in una notte di oro e anestesiaho visto per laalcuni dei migliaia di scatti di, la musa delle muse, l’ossessione angelica e conturbante del cantautore francese, dandy geniale e raffinatissimo, provocatore per vocazione, uomo alluvionato nell’anima per inesorabile destino e “ultimo poeta maledetto”, secondo le parole di François Mitterand. Oggi, in una torrida domenica di luglio, a 76 anni, se n’è andata anche lei, la donna che era riuscita, senza saperlo, a decriptare il mistero oscuro della genialità. Per farlo,– attrice, cantante, modella, regista e scrittrice – si ...