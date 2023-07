Jane Birkin in 30 eccezionali foto vintage

Attrice e cantante, musa e compagna di Serge Gainsbourg, voce di 'Ja t'aime moi non plus' e volto di 'Blow up' di Antonioni,, scomparsa a Parigi all'eta' di 76 anni, ha anche prestato il ...E' morta all'età di 76 anni, cantante e attrice britannica naturalizzata francese. Secondo le prime notizie, è stata trovata senza vita nella sua casa parigina. La cantante era malata ed aveva annullato di recente ...Icona indiscussa degli anni '70, per la sua sensualità e per la sua storia d'amore travagliata con Serge Gainsbourg ,ha segnato il cinema e la canzone in Francia e nel mondo. Con la sua scomparsa , se ne va non soltanto un'attrice, ma un personaggio che rivoluzionato un'epoca, ispirò canzoni e fece ...

Negli anni, l'attrice, divenuta famosa girando la Francia con un cesto di vimini usato come borsa all'avambraccio, ha raccontato di aver posseduto, nel tempo, una sola 'birkin', nera, piena di adesivi ...È morta a 76 anni Jane Birkin, attrice, cantante e regista. Cantò con Serge Gainsbourg la scandalosa Je t’aime… moi non plus ...