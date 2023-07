Jane Birkin ci ha lasciati | ecco la verità sulla voce di Je t’aime…moi non plus

(Di domenica 16 luglio 2023) Oggi Notizie Scopriamo insieme le ultime notizie che riguardano l'addio alla celebre cantante, una stella della musica che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Continuate a leggere per saperne di più! Amici di gossip, abbiamo una notizia che vi lascerà senza fiato. La straordinaria, icona della musica e del cinema, ci ha lasciato. La cantante britannica, che aveva adottato la Francia come sua seconda patria, è morta a Parigi, il 16 luglio, all'età di 76 anni. Le prime indiscrezioni online riportano che laè stata trovata senza vita nella sua casa parigina. Recentemente,aveva dovuto dire addio ai suoi concerti, a causa di problemi di salute. Ricordiamo che nel maggio scorso, aveva condiviso con i suoi fan: “Sono sempre stata ...

A 76 anni, domenica scorsa, è morta. L'attrice e cantante aveva interrotto il tour in cui era impegnata per problemi di salute. Improvvisa, dunque, la scomparsa di un'icona fondamentale degli anni '60 e dell'immaginario ...Sulla carta, vestirsi comeè semplice: non c'è mai stato nulla fuori dai ranghi nelle sue mise. Il suo stile era, in un certo senso, improntato sulla normalità. Eppure, nessuno è mai ...Oggi è mortae con lei un pezzo di storia del Novecento " di bellezza, di anticoformismo, di libertà " se n'è andato Attrice, cantante, regista e scrittrice, è ricordata anche per essere stata la musa ...

Addio a Jane Birkin, l'attrice e cantante trovata senza vita nella sua casa a Parigi Open

L’iconica attrice e cantante francese, 76 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Parigi. Lo scorso maggio, la Birkin si era trovata a cancellare alcune date del suo tour, scrivendo a ...(LaPresse) E' morta all'età di 76 anni Jane Birkin, cantante e attrice britannica naturalizzata francese. Il corpo della donna è stato trovato ...