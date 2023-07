Italy Major Premier Padel 2023 | Arturo Coello | “I campi del Foro Italico sono i più belli al mondo Io e Tapia stiamo vivendo un momento fantastico”

(Di domenica 16 luglio 2023) Ormai ci siamo: oggi, domenica 16 luglio, si disputeranno le due finali dell’, secondo evento stagionale del, nonché primo torneo di sempre di questo circuito in cuipresenti anche le donne. In campo maschile si contenderanno il trofeo le coppie/Agustin(teste di serie n.4) e Paquito Navarro/Federico Chingotto (3), mentre nel torneo femminile il match per il titolo vedrà opposte Ari Sanchez/Paula Josemaria (1) a Gemma Triay/Marta Ortega (2). A poche ore di distanza dall’inizio delle finali, abbiamo avuto l’occasione di intervistare. Lo ...

...2023 abbiamo toccato la cifra record di 20 miliardi di stream premium e lavorare per unanon ... commenta Emanuela Motta, head of people experience di Sony Music, "e vale anche per le ...E succederà lo stesso anche domenica per la finale del BNLPremier Padel. Sale la febbre, sale il numero di spettatori (7.000 per la semifinale serale, 10mila per tutto il programma del ...Il "BNLPremier Padel 2023" è tra i più importanti del mondo. Fa parte del circuito che coinvolge anche Doha, Parigi, Monterrey. Si gioca con la formula "combined", vale a dire sia al ...

Italy Major Premier Padel, in 7.000 a Roma per Chingotto-Paquito Navarro, è finale con Coello-Tapia Adnkronos

After enduring two major heatwaves, Italy was faced on Sunday with what the iLMeteo.it weather website has described as a "heat storm", with exceptionally high temperatures and humidity rates, especia ...Maneggiare i dati di traffico sul web e conoscere i social sono skill che piacciono alle case discografiche. Come confermano Universal, Sony e Warner ...