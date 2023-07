Italia U 19 campione d' Europa | in finale battuto il Portogallo

(Di domenica 16 luglio 2023) LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Dal Liechtenstein a Malta, sempre coldi mezzo. L'under 19 èd'a distanza di venti anni: agli azzurrini di Alberto Bollini è bastata una sola rete, quella di Kayode, per battere i lusitani e tornare ad esultare nell'europeo di categoria. La batosta rimediata alla seconda gara del girone è stata spazzata via da un inizio convincente da parte degli azzurrini. L'ha subito preso in mano il pallino gioco e al primo vero affondo è arrivato il gol del vantaggio di Kayode (19?): cross pennellato di Hasa dopo un affondo sulla corsia mancina e zuccata del numero 13 vincente grazie anche all'errore del portiere. Ilha sofferto la fisicità di Esposito e compagni, l'ha provato a sfruttare le ...

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Dal Liechtenstein a Malta, sempre col Portogallo di mezzo. L'Italia under 19 è campione d'Europa a distanza di venti anni: agli azzurrini di Alberto Bollini è bastata ...