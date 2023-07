Italia U 19 campione d' Europa | in finale battuto il Portogallo

Nelle 19 edizioni (non è stato disputato per il Covid nel 2020 e 2021), l'si è imposta solo una volta, nel 2003, battendo proprio il Portogallo a Vaduz (2 - 0, Della Rocca e Pazzini), ...MALTA - L'Under 19 èd'Europa! Venti anni dopo i ragazzi di Bollini ci regalano un trionfo storico, di nuovo contro il Portogallo come nel 2003: decisivo il gol nel primo tempo di Kayode che di ......del calcio italiano è non disperdere il grande lavoro svolto dal Clube il talento degli Azzurrini". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, esulta al successo della nazionaled'...

Portogallo-Italia termina 0-1: è degli azzurrini la finale degli Europei di calcio under 19. Il gol partita arriva al 18’ con il colpo di testa di Kayode su assist di Hasa. Ottima prestazione nel ...AGI - L'Italia Under 19 è campione d'Europa: gli azzurrini di Alberto Bollini hanno battuto in finale il Portogallo per 1-0 grazie al gol di testa di Kayode su cross di Hasa, al 19mo del primo tempo.