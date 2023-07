Italia-Iran oggi | Finale Mondiali volley U21 | orario | programma | tv | streaming

(Di domenica 16 luglio 2023)domenica 16 luglio (ore 19.00) si giocadeiUnder 21 dimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Manama (Bahrain) per cercare il colpaccio e difendere il titolo conquistato un paio di anni fa. La nostra Nazionale insegue il secondo sigillo iridato in questa categoria e partirà con tutti i favori del pronostico, ma non bisognerà sottovalutare un avversario sempre rognoso e che si è distinto durante l’ultima settimana. Alessandro Bovolenta e compagni hanno tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro. Dopo aver battuto Brasile e Argentina nella seconda fase a gironi e avere liquidato la Bulgaria in semi, il sestetto tricolore vuole completare l’opera contro un’avversaria che si preannuncia particolarmente ...

25 - 21, 25 - 21, 25 - 20) Domenica 16 luglio 2023 Ore 16.00 " Finale 3° - 4° posto " Bulgaria " Argentina Ore 19.00 " Finale 1° - 2° posto "Under 20/21 MaschileInizia il conto alla rovescia per, finale per l'oro dei Mondiali U21 di volley maschile 2023 , in corso di svolgimento da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, dopo aver ...

Gli azzurrini conquistano la finale grazie a una partita guidata con grande grinta e determinazione. Oggi in campo con l’Iran per il primo e secondo posto MANAMA – La Nazionale under 21 maschile batte ...L'Italia affronterà l'Iran nella Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale ha battuto la Bulgaria in semifinale e si è così guada ...