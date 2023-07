Italia campione Under 19 | la gioia di Gravina | “Successo storico | ragazzi straordinari”

(Di domenica 16 luglio 2023) “! Isono stati, così come mister Bollini e tutto lo staff, hanno creato un gruppo eccezionale capace di imporsi in un torneo difficilissimo, vincendo contro avversarie sulla carta molto più quotate”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabrieledopo la vittoria degli Europei delle Nazionale19 allenata da Bollini. “Adesso la responsabilità del calciono è non disperdere il grande lavoro svolto dal Clube il talento degli Azzurrini – ha sottolineato il numero uno del calciono al termine della finale vinta dall’sul Portogallo – Questo trionfo europeo è la risposta più bella a chi, senza conoscere il grande lavoro che stiamo facendo con ...

23.00 Calcio,d'Europa under19 Grande impresa dell'che nella finale dell'Europeo under 19 a Malta batte 1 - 0 il Portogallo. Per gli azzurrini è il secondo titolo continentale U19 dopo quello ...L'Under 19 èd'Europa: contro il Portogallo gli azzurrini di Bollini vincono grazie alla rete di Kayode Si conclude con un trionfo l'europeo dell'Under 19. Contro il Portogallo ...C'è un'che brilla in Europa : è quella della nazionale U19 di Bollini che ha vinto gli Europei di categoria battendo in finale 1 - 0 il Portogallo. Decisivo il gol di Kayode (di proprietà della ...

Italia U19 campione d’Europa vent’anni dopo! Rivincita sul Portogallo Tuttosport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 21.08 Il miglior marcatore di gio ...Gli azzurrini di Bollini battono 1-0 il Portogallo con una rete di Kayode: Italia campione d'Europa U-19 vent'anni dopo la prima volta ...