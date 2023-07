Italia-Argentina oggi in tv | canale | orario e diretta streaming pallanuoto femminile Mondiali Fukuoka 2023

(Di domenica 16 luglio 2023) Tutto pronto per, partita valevole per il gruppo C dideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Si apre il programma dellaed il Setterosa scende subito in acqua con l’obiettivo di iniziare l’avventura iridata con il piede giusto. Le azzurre devono vedersela con la formazione sudamericana, che non starà certo a guardare. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 9.00ne di domenica 16 luglio al Marine MesseHall B di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

... 25 - 21, 25 - 21, 25 - 20) Domenica 16 luglio 2023 Ore 16.00 " Finale 3° - 4° posto " Bulgaria "Ore 19.00 " Finale 1° - 2° posto "" Iran Under 20/21 MaschileIn semifinale l'ha battuto la Spagna 3 - 2 mentre il Portogallo ha avuto la meglio col ...- Estudiantes 1 (ore 00.00) Gara valida per la venticinquesima giornata della Liga Profesional... che ha invece battuto in semifinale l'. Si preannuncia grande battaglia: chi si ... Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale- Iran dei Mondiali Under 21 di volley ...

LIVE Italia-Argentina, Mondiali pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA: debutta il Setterosa! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Argentina, Mondiali pallanuoto femminile 2023, esordio per il Setterosa. Il Setterosa, sq ...In immagini il racconto della transizione di genere di una bambina spagnola, a cura della fotografa argentina Gabo Caruso che abbiamo intervistato ...