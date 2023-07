Israele | Netanyahu dall' ospedale | Grazie a Dio mi sento bene

(Di domenica 16 luglio 2023) Il primo ministro israeliano Benjamin, in un video messaggio trasmesso in Tv, ha tranquillizzato in merito alle sue condizioni di salute dopo il malore che lo ha costretto a recarsi indove è stato sottoposto a una serie di accertamenti. "Prima di tutto voglio ringraziare tutti voi per la vostra preoccupazione e le eccellenti équipe mediche che mi hanno controllato.a Dio mimolto", ha detto. Secondo il suo ufficio la causa principale del malore che ha colpito il primo ministro sarebbe stata la disidratazione. "Ieri ero con mia moglie al Lago di Tiberiade, al sole, senza cappello e senza acqua. Non è stata una buona idea", ha aggiunto.

