Iran | polizia morale in strada per fermare le donne senza velo

(Di domenica 16 luglio 2023) Inristabiliti i pattugliamenti per sanzionare leche, sempre più numerose, non portano ilislamico nei luoghi pubblici

Mahsa Amini, le donne si tagliano i capelli per protesta non accadeva dal 2012 Fotogallery - Johannesburg sotto la magia della neve: prima volta da oltre dieci anni k Fotogallery - Vertice Nato, l'...Come annunciato alla tv di Stato dal portavoce dellairaniana , Said Montazeralmahdi, le pattuglie torneranno ora a presidiare le strade delle città iraniane per controllare che le donne ...Dopo la finta apertura dello scorso dicembre 202l, col quale si annunciava l'abolizione dellamorale, l'torna dunque a perseguitare le donne e così a partire da oggi, domenica 16 ...

Iran, la polizia torna in strada per fermare le donne senza velo TGCOM

In Iran ristabiliti i pattugliamenti per sanzionare le donne che, sempre più numerose, non portano il velo islamico nei luoghi pubblici ...Nei giorni scorsi, sono stati pubblicati sui social media foto e video che mostrano poliziotte in chador che ammoniscono e arrestano le donne che non indossano il velo.