Io boomer alla scoperta di Twitch | è il Facebook di chi non supera la trentina

(Di domenica 16 luglio 2023) Ebbene sì, sono un, uno di quelli che ragazzini e ragazzotti schifano per evidente inferiorità digitalculturale. E’ vero, in un passato ormai remoto sono stato il primo a portare i videogiochi in tv, mi sono sempre occupato di tecnologie e futuro, eppure è bastata mezz’ora per capire che oggi la mia generazione non può più comunicare con i millennials. Figuriamoci con la Generazione Z! Almeno, ho la (magra) soddisfazione di avere allora intuito che proprio i videogiochi sono la chiave di accesso dei giovani al mondo digitale. Una ricerca presentata al festival romano di Videocittà 2023 ha rivelato infatti che su sette miliardi e quasi novecento milioni di abitanti del nostro pianeta, sono ben tre miliardi e mezzo quelli che accedonorete su siti di videogiochi o per video giocare a e-sport, muovendo un giro d’affari di oltre ...