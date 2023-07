Invasione di insetti | le piante da tenere in casa per respingerli

Leggi su quifinanza

(Di domenica 16 luglio 2023) Il primo mese dell’estate 2023 ci è servito per fare il punto su cosa aspettarci da qui a settembre. Come previsto, dopo i danni incalcolabili provocati dal maltempo tra la prima e la seconda parte di maggio, con l’arrivo di giugno le precipitazioni si sono rarefatte e le temperature sono salite in maniera importante (e, in parte, repentino), soprattutto sulle due isole maggiori, nelle regioni del Sud e in Pianura Padana. Nulla di particolarmente diverso rispetto agli scorsi anni, quando il caldo intenso ha provocato anche diversi morti su tutto il nostro territorio nazionale. Lo studio pubblicato di recente sulla rivista Nature e condotto dall’Istituto di Salute Globale di Barcellona ha stimato in oltre 18mila i decessi prematuri dovuti alle ondate di calore che hanno investito il nostro Paese nel 2022. Un dato che ci colloca al primo posto in Europa, dove i morti totali sono stati ...